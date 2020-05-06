В России назвали препятствие для сделки ОПЕК+

Россия в кратчайший срок выйдет на полное выполнение параметров сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, но видит препятствие для того, чтобы некоторые партнеры по соглашению смогли выполнить свои обязательства. Об этом заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передает РИА Новости.

В качестве фактора, который положительно влияет на дисциплину, он назвал неминуемое наказание, которым грозит сам нефтяной рынок. По словам Сорокина, новый коллапс из-за попытки снизить добычу меньше, чем ожидалось, не нужен никому.

Однако чиновник заметил, что у ряда стран слишком велико присутствие иностранных нефтяных компаний, иногда речь идет о более чем половине добычи. В связи с этим таким государствам сложно будет добиться четкого выполнения условий соглашения.

«Но мы рассчитываем на то, что все приложат максимум усилий, чтобы это выполнить», — подчеркнул Сорокин. Что касается России, то он пообещал регулярно предоставлять статистику, которая покажет реальный уровень добычи нефти в стране.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил о снижении в первые пять дней добычи нефти и газового конденсата в России до 9,5 миллиона баррелей в сутки. В агентстве сделали вывод, что пока российские компании полностью выполняют сделку.

Согласно российским обязательствам, добыча в мае и июне должна сократиться до 8,5 миллиона баррелей, но это без учета газового конденсата. До такого же объема согласилась снизить добычу и Саудовская Аравия. По оценкам источников, она начала заниматься сокращениями еще в апреле.

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