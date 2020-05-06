Добыча нефти в России упала до минимума за десять лет

С начала мая добыча нефти и газового конденсата в России сократилась до минимума за десять лет. По оценкам источников Reuters, она составила 9,5 миллиона баррелей в сутки. В последний раз ниже 10 миллионов баррелей добыча опускалась в августе 2009 года.

В апреле, перед вступлением в силу соглашения об ограничении добычи в рамках ОПЕК+, Россия добывала 11,35 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день.

Такие данные, отмечает агентство, свидетельствуют, что Россия выполняет свои обязательства в рамках сделки, согласно которым добыча нефти должна опуститься до 8,5 миллиона баррелей, но без учета конденсата.

Соглашение ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Убрать с рынка 9,7 миллиона баррелей договорились 23 страны. Предполагалось, что к ним присоединятся и другие производители нефти, чтобы совокупное сокращение составило 15-20 миллионов баррелей.

Однако к настоящему времени страны за пределами ОПЕК+ о столь масштабных планах не заявили. Известно, что Норвегия готова сократить добычу на 250 тысяч баррелей, но только с июня. США, чье участие представляется ключевым, пока не определились. Более того, регулятор Техаса — центра американской нефтяной отрасли — отказалсяпринимать соответствующее решение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!