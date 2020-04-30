Еще одна страна решила спасать нефть

Норвегия стала еще одной страной, которая решила спасать цены на нефть в условиях снижения спроса из-за коронавируса и стремительного заполнения мировых нефтехранилищ дешевым сырьем. Осло анонсировало сокращение добычи сырья с лета 2020 года. Об этом говорится в сообщении норвежского правительства.

Королевство является крупнейшим производителем сырья на западе Европы и ведет добычу на гигантском месторождении Йохан Свердруп (Johan Sverdrup) в Северном море. Общая суточная добыча нефти в стране составляет около 1,86 миллиона баррелей. В июне Осло планирует сократить производство нефти на 250 тысяч баррелей в сутки. Во второй половине 2020 года сокращение составит 134 тысячи баррелей в день.

Кроме того, норвежские власти отложат начало добычи на нескольких месторождениях до 2021 года. В совокупности, к концу декабря 2020 года производство нефти в королевстве будет на 300 миллионов баррелей ниже, чем планировалось изначально местными компаниями.

В апреле нефтедобывающие страны в рамках ОПЕК+ возобновили соглашение о сокращении добычи сырья и согласились увести с рынка 9,7 миллиона баррелей в сутки. Договоренности начнут действовать с 1 мая. Норвегия не входит в число государств, которые заключили сделку, однако ранее заявляла, что рассмотрит возможности одностороннего сокращения, чтобы поддержать усилия мировых правительств по стабилизации ситуации на рынке.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса нефть стремительно дешевеет. В начале апреля российское экспортное сырье марки Urals опускалось ниже 10 долларов за баррель. В последний раз ее цена была на таком уровне в начале 1999 года. Позднее минимум с конца прошлого века обновила и нефть эталонной марки Brent, опустившись ниже 16 долларов. WTI в апреле и вовсе уходила в минус. В последний день торгов майским фьючерсом стоимость сырья впервые в истории опускалась до минус 40 долларов.

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