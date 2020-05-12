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Названы две версии гибели российского миллиардера

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Дмитрий Босов
Дмитрий Босов
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Следствие по делу смерти российского миллиардера Дмитрия Босова назвало две версии произошедшего: самоубийство и неосторожное обращение с оружием. По информации принадлежащего Григорию Березкину РБК, версия убийства не рассматривается.

Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал изданию, что после опроса ближнего окружения бизнесмена выяснилось, что Босов периодически нарушал правила обращения с оружием. Отмечается, что некоторое время назад из пистолета, который обнаружили рядом с телом бизнесмена, был совершен случайный выстрел. В том инциденте никто не пострадал.

Согласно другой версии Босов мог совершить самоубийство, близкий к одной из компаний миллиардера источник рассказал, что с начала 2020 года бизнесмен «был на взводе», он увольнял сотрудников и переводил все активы на себя.

О смерти Босова стало известно 6 мая — тогда источники сообщали, что миллиардер покончил с собой. Тело бизнесмена обнаружили его супруга и охранник в фитнес-зале загородного дома в подмосковном поселке Усово.

Родственники Босова рассказывали также, что в последнее время он постоянно носил с собой наградной пистолет. Миллиардер боялся роста криминала и допускал, что ему придется отстреливаться от преступников. Кроме того, сообщалось, что у Босова появились финансовые проблемы, он не выполнил некие обязательства перед крупными игроками рынка.

Босов был совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь». За последнее время он столкнулся с двумя судебными исками, в которых фигурировал как ответчик. Один был подан бывшим партнером по российскому бизнесу, второй — бывшим топ-менеджером американской компании по легальному производству марихуаны Genius Fund Group, в которую миллиардер инвестировал в 2018 году.

По состоянию на май 2020 года Босов занимал 86-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием в 1,1 миллиарда долларов.

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