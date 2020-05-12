Врач рассказал о профилактике коронавируса витаминами

Для профилактики инфекционных болезней принимать витамины бесполезно, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram-аккаунте.

По словам специалиста, витамины следует пить при доказанном авитаминозе. «Если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает», — написал Комаровский.

Врач добавил, что комплексные витамины могут быть полезными, если человек неправильно подготовился к самоизоляции и накопил запасы вредной пищи.

Ранее британские ученые посоветовали принимать витамин D во время пандемии коронавируса. Эксперты отметили, что так как люди проводят много времени внутри помещений и почти не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей, то они не получают данное вещество в достаточном количестве. При этом уточнялось, что витамин D никак не влияет на вероятность заражения коронавирусом или на лечение болезни, как это ранее ошибочно утверждали некоторые источники.

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