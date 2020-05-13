Миллион зловонных жуков выгнал семью из дома

В таиландской провинции Утхайтхани в жилой дом проникли около миллиона зловонных жуков и выгнали семью на улицу. Об этом сообщает AsiaOne.

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Нашествие насекомых началось после проливного дождя, который прошел 10 июня. Сползшиеся в дом жуки густо покрыли пол, стены и потолок и к неудовольствию жильцов принялись испускать неприятный запах.

Владельцы дома, 39-летний Джетсада Пхайбонг (Jetsada Phaibong) и его жена, пытались вымести бесчисленных насекомых на улицу, но ничего не добились. Инсектицид также не сработал: жуки, которых опрыскивали ядом, остались живы.

Супругам пришлось ночевать на улице. Они обратились к местным властям и надеются продолжить борьбу с насекомыми с их помощью.

Ранее сообщалось, что в американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, пчелы построили огромный улей внутри жилого многоквартирного дома. Когда его обнаружили, улей частично пустовал, но в сотах оставалось до 45 килограммов меда.

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