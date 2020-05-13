Губернатор Московской области Андрей Воробьев на своем YouTube-канале рассказал о борьбе с коронавирусом в регионе, и показал новый госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.

Воробьев посетил одну из аптек региона, в которой не оказалось медицинских масок. Губернатор подчеркнул, что такого быть не должно, так как Подмосковье обеспечено необходимым запасом средств индивидуальной защиты.

В видеоролике также показано общение главы региона с ветераном Великой Отечественной войны. В День Победы Воробьев приехал лично поздравить воздушного стрелка-радиста.

«Масочный режим / новые койки / встреча с героями войны | Губернатор», — пятый фильм на канале Воробьева. В другом видео он рассказал о помощи бизнеса в борьбе с коронавирусом.

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