Воробьев рассказал о помощи бизнеса в борьбе с коронавирусом на YouTube-канале

Актуальная информация о ситуации с коронавирусом в Подмосковье будет публиковаться на новом YouTube-канале губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 27 апреля.

Первый выпуск посвящен местным компаниям, которые помогли региону продуктами и средствами защиты.

«Я в Telegram написал небольшое сообщение своим друзьям, близким и сделал короткий проморолик, разослал. (...) По большому счету, из всех друзей, знакомых, бизнесменов, с которыми я долго общаюсь и дружу, по сути, никто не отказал», — рассказал Воробьев.

По его словам, за последние несколько недель предприятия и частные лица перевели в Московский областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития сотни миллионов рублей.

За минувшие сутки на территории региона новый коронавирус подтвердился у 638 человек, общее число зараженных составило 9708. До конца апреля в области действует режим самоизоляции, для проезда на любом виде транспорта необходимо получить специальный пропуск.

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