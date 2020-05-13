США начали спасать свою нефть

Власти США начали искать решения для спасения предприятий собственной нефтяной отрасли, и одним из них стало изменение программы кредитования Main Street. Об этом заявил глава Минэнерго страны Дэн Бруйетт, сообщает Bloomberg.

По словам чиновника, президент страны Дональд Трамп в связи с падением цен на нефть поручил ему и министру финансов Стивену Мнучину провести оценку тех мер поддержки, что приняты Конгрессом, и дать к ним доступ энергетическим отраслям.

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Как подчеркнул Бруйетт, именно так они и поступили, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) сделала программу кредитования более доступной для компаний среднего размера.

В ФРС не подтвердили, что изменения касаются только нефтяного сектора, поскольку ориентирование на конкретные отрасли противоречит законодательству. Также в регуляторе заявили, что многие нефтяные компании не смогут рассчитывать на поддержку из-за крупных долгов. Однако ранее ФРС пошла навстречу нефтяникам и по их просьбе расширила программу Main Street таким образом, чтобы они смогли ею воспользоваться для погашения кредитов.

В Конгрессе пообещали расследовать изменения, чтобы не допустить выделения помощи компаниям, находившимся в сложной ситуации еще до начала текущего кризиса. Сама программа Main Street пока только готовится к запуску.

Нефтяная отрасль США находится в критическом положении из-за ситуации с коронавирусом. Резкое замедление экономики привело к снижению спроса на сырье и падению цен до минимумов с начала века. Число буровых установок уже находится на самом низком уровне за всю историю наблюдений, а отдельные компании готовятся к банкротству. Трамп не раз говорил о различных мерах поддержки отрасли, а источники в Белом доме утверждали, что одной из них может стать выкуп государством еще не добытой нефти.

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