Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Певица Татьяна Буланова сообщила изданию StarHit о проблемах со здоровьем после выписки из больницы.

«Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая», — рассказала она. Сейчас певица лечится дома. По ее словам, пока она не сдавала тест на коронавирус, однако может это сделать в случае необходимости.

Артистка находится на самоизоляции в своем доме в Санкт-Петербурге и за последние полтора месяца отлучилась только один раз — на съемки в Москву. «У меня нет дотаций, финансовых выплат», — приводит слова певицы издание.

11 апреля стало известно о госпитализации Булановой с подозрением на инсульт. Тогда ее доставили в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Позднее она сама обратилась к поклонникам и рассказала, что чувствует себя лучше, а концертный директор певицы Лариса Рассказова сообщила, что у артистки было прединсультное состояние. После выписки Буланова призналась, что не понимает, на что ей сейчас жить. Из-за вспышки коронавируса у нее отменилось множество концертов, а финансовая подушка безопасности у нее отсутствует.

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