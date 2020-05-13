Россиянка ждала перевода на карту и узнала о долге в 42 миллиона рублей

Жительница села Верхний Юрт в Сочи неожиданно обнаружила на своем счете долг в 42 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Издание пишет, что 54-летняя женщина ожидала банковского перевода и зашла в приложение, чтобы проверить баланс на карте после сообщения: «С вашего счета списано 2025 рублей». Тогда она увидела, что за ней числится задолженность в 41 998 004 рубля. Шокированная россиянка позвонила в техподдержку банка. Там ей сказали, что она признана банкротом.

В течение недели сочинка пыталась выяснить, откуда появился такой огромный долг, и собиралась обращаться в суд. В последний момент в кредитной организации объявили, что произошла техническая ошибка. После проверки все ограничения по счету были сняты, списанные деньги вернули на счет.

В конце января суд в Самарской области обязал супружескую пару выплатить долги по кредитам умершей матери их приемных детей. Сумма задолженности составила более 100 тысяч рублей. До этого похожая история произошла с другой семьей в этом же регионе. Их обязали вернуть двухмиллионный долг по кредиту родительницы двух приемных девочек.

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