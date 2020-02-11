Российский пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу за прибавку в 21 рубль

КПРФ В КАРЕЛИИ | КОМАНДА ПАРТИИ И СТОРОННИКОВ / Вконтакте

В Карелии местный житель, подполковник ФСБ в отставке, пенсионер Сергей Андруневич подарил местным депутатам туалетную бумагу в качестве благодарности за прибавку к сумме компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуги связи. После индексации размер выплат увеличился на 21 рубль. Видео выступления Андруневича на заседании регионального Заксобрания опубликовано на странице «КПРФ В КАРЕЛИИ | КОМАНДА ПАРТИИ И СТОРОННИКОВ» во «ВКонтакте».

«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», — прокомментировал свой поступок Андруневич на видео.

Он также напомнил депутатам, что ветеранские выплаты в регионе не индексировались на протяжении 12 лет. Конституционный суд в конце 2019 года признал это нарушением и обязал региональные власти провести индексацию. Выплаты увеличили на процент официальной инфляции, что и составило 21 рубль.

«21 рубль сегодня даже одна поездка на общественном транспорте не стоит, приходится платить больше. Эта индексация после 12 лет нарушений — откровенный плевок властей в лицо стариков», — возмутился Андруневич.

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Госдумы Вадим Булавинов во время торжественного открытия школы достал банку вазелина из кармана и заявил, что хочет подарить ее главе района и подрядчику, поскольку вазелин им пригодится для встречи нижегородского губернатора, который скоро приедет с проверкой. Глава Балахнинского района Алексей Левкович взял баночку с улыбкой, но затем в разговоре с журналистами назвал поведение Булавинова неадекватным и добавил, что «дети были в шоке».

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