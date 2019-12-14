В Госдуме отреагировали на ситуацию с подаренным чиновнику вазелином

Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба прокомментировал ситуацию с банкой вазелина, подаренной депутатом Вадимом Булавиным главе Балахнинского района Нижегородской области. Об этом он рассказал РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что в случае поступления обращения от губернатора в Госдуму комиссия по вопросам депутатской этики рассмотрит его. «Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, в рамках это или не в рамках депутатского поведения», — отреагировал Аршба.

Депутат добавил, что хочет выслушать позицию Булавина и понять, что он имел в виду, когда дарил такой презент чиновнику.

Ранее Булавинов раскрыл смысл своего подарка. Он пояснил, что вазелин предназначался не только главе района, но и подрядчику, который «постоянно обманывал» со сроками сдачи школы. Всем, кто счел подарок агрессивным жестом, депутат посоветовал почитать инструкцию к вазелину, который «много для чего применяется».

14 декабря в сети появилось видео, на котором депутат во время торжественного открытия школы достал банку вазелина из кармана и заявил, что хочет подарить ее главе района и подрядчику, поскольку она им пригодится во время скорого приезда нижегородского губернатора с проверкой. Глава Балахнинского района Алексей Левкович взял баночку с улыбкой, но затем в разговоре с журналистами назвал поведение Булавинова неадекватным и добавил, что «дети были в шоке».

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