Администрация Сургута заказала 13 тонн вазелина

Администрация Сургута 23 июня объявила тендер на закупку 13 тонн медицинского вазелина. На заявку, размещенную на портале госзакупок, обратило внимание агентство Ura.ru.

Цена контракта — 1,82 миллиона рублей. Подать заявку можно было до 3 июля, а 10 июля будет проведен аукцион.

Также в документации уточняется, что вазелин нужен муниципальному предприятию «Сургутский хлебозавод». «Он необходим для смазки деталей машин — делителей теста. Нужен медицинский вазелин, потому что эти машины контактируют с пищей и ничего другого нельзя», — пояснил Ura.ru директор организации Сергей Пустозеров.

В марте структуры правительства Чечни объявляли тендер, в котором объектом закупки был указан «Шашлык-Машлык». Стоимость контракта составила более полумиллиона рублей. Что имелось в виду под «Шашлыком-Машлыком», непосредственно в заявке не уточнялось, но затем в чеченском правительстве объяснили, что тендер связан с проведением в Грозном одноименного гастрономического фестиваля.