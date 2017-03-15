В правительстве Чечни объяснили закупку шашлыка-машлыка на полмиллиона

Тендер на закупку «Шашлыка-Машлыка», объявленный 14 марта чиновниками из Чечни, связан с проведением в Грозном одноименного гастрономического фестиваля. Об этом РИА Новости рассказали в комитете правительства республики по госзаказу.

Аукцион, по результатам которого будет определен исполнитель, назначен на 20 марта. Между тем из сведений на сайте госзакупок следует, что контракт планируется заключить с фирмой «Конкурент». Максимальная цена договора составляет 550 тысяч рублей.

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В общей информации в качестве объекта закупки указан только «Шашлык-Машлык» без каких-либо пояснений. Однако в техническом задании, которое содержится в извещении о проведении аукциона, говорится, что подрядчик должен обеспечить трансфер не менее 50 человек, их проживание в течение двух дней как минимум в четырехзвездочной гостинице, а также шатры, мангалы, сувениры, открытки и дрова для розжига. Поставки мяса там не упоминаются.

При этом на портале госзакупок есть другой тендер на проведение «Шашлыка-Машлыка», объявленный еще в феврале Ростуризмом. Цена этого контракта составляет миллион рублей.

Гастрономический фестиваль пройдет 22 апреля в Грозном. Посетители мероприятия смогут познакомиться с традициями приготовления мяса у различных народов. В частности, в празднике примут участие кулинары из Чечни и республик Северного Кавказа, а также гости из Ирана, Болгарии, Сербии, Испании, Армении, Грузии и Азербайджана.