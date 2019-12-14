Подаривший чиновнику баночку вазелина депутат Госдумы раскрыл смысл презента

Депутат Госдумы Вадим Булавинов, торжественно подаривший главе Балахнинского района Нижегородской области баночку вазелина на церемонии открытия местной школы, раскрыл смысл своего презента. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Подъем».

Булавинов сказал, что вазелин предназначался не главе района, а подрядчику, который «постоянно обманывал» со сроками сдачи школы. Чиновник же «просто это взял». При этом, по словам депутата, администрация «потакала во всем» подрядчику, давала большие финансовые авансы. «Я думаю, эту баночку они могут поделить на двоих. Она хотя и маленькая, но что ж теперь сделаешь?» — констатировал Булавинов.

Всем, кто счел подарок агрессивным жестом, депутат посоветовал почитать инструкцию к вазелину, который «много для чего применяется». «Каждый может думать в меру своей испорченности. Я дарил с посылом, чтобы язык смазывать — врут много», — заключил Булавинов.

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат во время торжественного открытия школы достал банку вазелина из кармана и заявил, что хочет подарить ее главе района и подрядчику, поскольку она им пригодится во время скорого приезда нижегородского губернатора с проверкой. Глава Балахнинского района Алексей Левкович взял баночку с улыбкой, но затем в разговоре с журналистами назвал поведение Булавинова неадекватным и добавил, что «дети были в шоке».

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