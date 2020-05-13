Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын снова пропал по неизвестной причине. На это обращает внимание New York Post.

Он не появлялся на публике и не делал никаких заявлений уже 12 дней, отмечает издание. «Возможно, он действительно перерезает ленты на фабриках (...), но мы не можем проверить, настоящие ли это фотографии», — заявил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, комментируя последнее появление Ким Чен Ына на публике.

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2 мая в сети появились кадры с церемонии открытия завода по производству удобрений, где Ким Чен Ын торжественно разрезает ленточку. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото лидер КНДР выглядит здоровым.

15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии».

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