Прогноз по уровню смертности из-за коронавируса в США повысили

Ученые из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME) повысили прогноз по уровню смертности в США из-за коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

Так, эксперты посчитали, что жертвами распространения коронавируса могут стать 147 тысяч человек. Они скорректировали ранее подготовленный прогноз в сторону увеличения уровня смертности на 10 тысяч из-за того, что ряд американских штатов начал ослаблять меры по сдерживанию пандемии.

В прогнозе были учтены такие факторы передачи вируса, как изменения в тестировании и мобильности, а также ослабление политики дистанцирования.

Как заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, ситуация с COVID-19 в стране находится не под полным контролем. При этом он считает, что США двигаются в правильном направлении.

Ранее Фаучи посчитал заниженным число жертв коронавируса в стране. По словам инфекциониста, могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены как пациенты с COVID-19, поскольку не были госпитализированы.

По информации Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США зафиксировано почти 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. 82,3 тысячи человек с таким диагнозом скончались, более 230 тысяч выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!