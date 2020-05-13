Центр Киева перекрыли протестующие против карантина перевозчики

Украинские перевозчики перекрыли автобусами центр Киева, протестуя против действия карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 13 мая, сообщает «Страна.ua».

Акция проходит на Европейской площади, ее участники остались без работы из-за карантинных ограничений и требуют возобновить пассажирские перевозки. Автобусы растянулись по Крещатику до майдана Незалежности, образовав транспортный коллапс.

Ранее украинские бизнесмены устраивали акции протеста в центре Киева из-за карантина. Собравшись возле здания украинского правительства, они требовали либо отменить ограничения и позволить малому бизнесу «кормить свои семьи», либо сделать их обязательными для всех. Также предприниматели выходили на акцию протеста под лозунгом «Карантин убивает».

По последним данным, карантин на Украине продлили до 12 мая.

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