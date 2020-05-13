Российский моряк четверть века обманывал флот с поддельным дипломом

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей военнослужащего, который четверть века обманывал флот с поддельным дипломом. Об этом в среду, 13 мая, сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, российский моряк с 1994 по 2019 год получил надбавки к зарплате за два очередных воинских звания и должность. Сумма выплат от Министерства обороны России за 25 лет составила 400 тысяч рублей. При этом диплом об окончании Севастопольского политехнического техникума Минобразования Украины оказался поддельным. А именно на основании документа моряку были присвоены воинские звания.

Подсудимый полностью признал свою вину. Он подтвердил, что в техникуме не обучался, а диплом в 1994 году приобрел у неизвестного лица. Учитывая заслуги на службе и положительные характеристики, суд ограничился денежным штрафом.

20 ноября 2018 года сообщалось, что заведующий Медведевской участковой больницей Волгоградской области почти год работал по поддельному диплому.

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