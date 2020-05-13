Российских нефтяников назвали самыми устойчивыми к кризису

Аналитики компании Renaissance Capital назвали российских нефтяников самыми устойчивыми к глобальному энергетическому и экономическому кризису. В свежем обзоре (есть в распоряжении «Ленты.ру») они опираются на себестоимости добычи в разных странах.

Авторы опирались не на чистую прибыль нефтяных компаний, а на их свободный денежный поток — показатель, отражаемый в отчете о движении денежных средств. Он показывает, сколько средств имеется в распоряжении компании после того, как она произведет основные инвестиции в производство.

По подсчетам авторов, капитальные и операционные затраты большинства мировых нефтяных компаний в настоящее время находятся на уровне 30-35 долларов за баррель. До мартовского падения цен на нефть вследствие разрыва сделки ОПЕК+ доходы от продажи покрывали затраты, однако сейчас котировки подвержены колебаниям и редко превышают 30 долларов за баррель североевропейской марки Brent.

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При этом подчеркивается, что при вычислении себестоимости добычи следует опираться на дополнительные расходы: налоги на добычу и прибыль, затраты на транспортировку и экспортные пошлины, а также доходность капитала (проценты по кредитам и облигациям и дивиденды акционерам). С учетом их совокупные расходы большинства нефтяных компаний оказываются гораздо выше выручки и достигают 58 долларов за баррель.

Исключение составляют российские нефтяные компании и южноафриканская Sasol, имеющие преимущество над конкурентами в виде низких затрат на замещение запасов — геологоразведку, позволяющую сохранять уровень подтвержденных запасов неизменным или даже наращивать их, несмотря на добычу.

Расходы на замещение запасов для российских компаний за последние пять лет составляли в среднем 6,6 доллара за баррель, что на 66 процентов ниже, чем у иностранных конкурентов. За счет этого свободный денежный поток с 2014 по 2019 годы равнялся 3,3 доллара за баррель. В текущих условиях он снизился, но все равно позволяет российским компаниям чувствовать себя увереннее международных конкурентов.

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