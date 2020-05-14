На бездомных животных в Подмосковье выделили 180 миллионов рублей

На бездомных животных в текущем году из бюджета Московской области выделят почти 180 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 14 мая.

В четверг депутаты Мособлдумы сразу в трех чтениях приняли законопроект, которым уточнили порядок работы с бездомными животными, а также механизм контроля за выполнением местными властями полномочий в области обращения с безднадзорными животными.

8 мая сообщалось, что в регионе организована работа выездных бригад ветеринарных специалистов для вакцинации диких животных. Большая часть вакцины против бешенства раскладывается с воздуха самолетом, уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. В некоторых местах вакцину раскладывают вручную, например, рядом с норами.

Бешенством болеют барсуки, волки, грызуны, енотовидные собаки, лисицы.