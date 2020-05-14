Девушка сбросила 14 килограммов за месяц и дала совет желающим похудеть

Учительница из американского города Арлингтон, штат Техас, рассказала о том, как ей удалось сбросить 46 килограммов за 12 месяцев. Ее советы желающим похудеть опубликовало издание Runner’s World.

25-летняя Кристин Чемберлен (Kristin Chamberlain) утверждает, что стала полнеть, когда училась в колледже. По ее словам, сказались плохое питание, плохой сон и недостаточная физическая активность. «Это продолжилось и после колледжа, когда осенью 2017 года я начала работать преподавателем, — рассказывает она. — Из-за дополнительного стресса я растолстела до 118 килограммов — и после этого поняла, что нужно что-то менять».

Девушка решила, что с нового года займется бегом по программе Couch-to-5K, обещающей за девять недель научить бегать на дистанцию пять километров. В первые дни она не столько бегала, сколько ходила, но ее радовали даже незначительные достижения. После двух месяцев занятий Чемберлен решила обратить внимание на диету и стала следить за размером порций, потреблением воды, постепенно включая в рацион больше нежирного мяса, фруктов и овощей. К апрелю ей удалось похудеть на девять килограммов.

Чемберлен продолжила заниматься бегом, следуя рекомендациям мобильного приложения Nike Run Club. Каждый день девушка пробегала восемь километров. Спустя месяц ее вес уменьшился еще на 14 килограммов, а к концу года она сбросила 46 килограммов и стала весить 72 килограмма. «Гордитесь своими маленькими победами и будьте настойчивы, — советует она. — Не вините себя, если что-то не выходит. Составьте план и работайте над тем, чтобы добиться прогресса».

В апреле сообщалось, что жительница американского города Милуоки, штат Висконсин, рассказала о том, как ей удалось за 12 месяцев сбросить 43 килограмма. По ее словам, очень важно было ставить перед собой небольшие достижимые цели.

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