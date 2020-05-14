Производство F-35 оказалось под угрозой из-за С-400

Серийному производству американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II угрожают проблемы с поставками комплектующих из Турции, которая после покупки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» была исключена из программы создания данных самолетов, сообщает Breaking Defense.

Согласно изданию, ссылающемуся на соответствующий отчет, подготовленный для правительства США, хотя производитель истребителя, американская компания Lockheed Martin, нашла новых поставщиков для 1005 комплектующих самолета, ранее поставляемых из Турции, еще 15 таких деталей до сих пор не выпускаются в нужном объеме.

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В ноябре Defense News сообщили, что интерес стран Персидского залива к С-400 «Триумф» вынудил США воздержаться от спешки в продаже F-35 Lightning II государствам региона. Тогда же издание заявило, что осталось найти поставщиков всего 12 из 1000 компонентов (то есть 98,8 процента), производимых для истребителя в Турции.

Турция являлась одним из партнеров США по созданию истребителя F-35 Lightning II. После покупки Анкарой у Москвы С-400 «Триумф» Вашингтон, опасаясь утечек технологий, исключил первую из программы.

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