Стало известно о планах гендиректора ВТО досрочно уйти в отставку

Гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу может досрочно покинуть свой пост. Об этом стало известно Bloomberg от четырех источников, знакомых с ситуацией.

По информации собеседников агентства, Азеведу уже рассказал о своих планах уйти в отставку правительствам стран-членов организации. Предполагается, что на смену ему придет один из четырех заместителей, на которого возложат временное исполнение обязанностей вплоть до истечения срока полномочий Азеведу в 2021 году.

В самой ВТО комментировать информацию об отставке гендиректора отказались.

Роберту Азеведу является генеральным директором ВТО с сентября 2013 года. В 2017-м он был повторно избран на четырехлетний срок.

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