Появились подробности открытия туристического сезона в Сочи

Эксперты туристической индустрии раскрыли подробности открытия сезона отпусков в Краснодарском крае. Их слова приводит издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

Комментируя новые правила въезда на территорию региона, генеральный директор компании «Планета Сочи» Эллина Акиншина отметила, что пока рано говорить о полноценном функционировании санаториев, поскольку их работа ограничена Роспотребнадзором и необходимо дождаться разъяснений от ведомства.

«Объекты смогут позволить себе загрузку не более 30-40 процентов от обычных летних объемов. В сезон будем входить потихоньку, в несколько этапов. Ведь и режим самоизоляции еще не отменен», — уточнила Акиншина, добавив, что запросов от путешественников поступает очень много.

Генеральный директор другого туроператора, «Ривьера-Сочи», Бэлла Тарасова отметила, что некоторые туристы хотят приехать в ближайшее время, но многие все же планируют дождаться полного открытия курортов. «Понятно, что не все регионы сразу же разрешат выезд людей. Но даже если позволят приезжать только жителям Кубани, это уже даст определенную загрузку — у нас проживает более пяти миллионов человек», — пояснила Тарасова, отметив, что в их компании активнее всего бронируют поездки на осень.

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Директор компании «Росюгкурорт» Валерий Сычев также пожаловался на то, что большинство бизнесов не знают, как действовать, и ждут официальной информации от властей. «Буквально выполнить все предписания Роспотребнадзора довольно сложно, поэтому никто не суетится», — уточнил он.

Сычев также считает, что сейчас объекты размещения должны быть крайне аккуратны с ценами, поскольку курорты, которые захотят поднять стоимость, окажутся в проигрыше. По его мнению, для поддержания спроса необходимо установить «осенние» цены на летний сезон.

В мае глава региона Вениамин Кондратьев описал новые правила въезда отдыхающих на территорию Краснодарского края, в том числе в Сочи. Предполагается, что основанием для проезда в регион с 1 июня станет санаторно-курортная путевка. Кроме того, для всех прибывающих организуют прямой трансфер от вокзала или аэропорта до санатория.

Ранее стало известно, что санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу и начать принимать туристов с 1 июня. При этом курортный сбор с отдыхающих не будет взиматься до 1 января 2021 года.

Власти Краснодарского края продлили режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса до 23 мая.

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