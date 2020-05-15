Российский заключенный попытался убить тюремщика осколком зеркала

В Нижегородской исправительной колонии №1 30-летний российский заключенный попытался убить тюремщика осколком разбитого зеркала. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 12 мая в исправительном учреждении во время раздачи еды осужденный за убийство арестант напал на младшего инспектора колонии. Ему удалось нанести сотруднику колото-резанные ранения плеча и руки. Предполагается, что орудием преступления стал осколок разбившегося зеркала.

СКР возбудил уголовное дело по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию»). Противоправные действия осужденного пресечены. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

22 января сообщалось, что в Ростовской области четверо заключенных напали на сотрудников колонии.

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