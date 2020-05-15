Адвокат заявил об отсутствии обвинений в отношении Керимова

Судебный процесс в отношении швейцарской компании Swiru Holding, обвинявшейся в уклонении от уплаты налогов завершился мировым соглашением. Об этом сообщил адвокат Керимова Никита Сычев, передает агентство «Прайм».

Адвокат отметил, что в результате судебного разбирательства его клиенту, упоминавшемуся в связи с данным разбирательством, не было предъявлено никакого обвинения, «и он никогда не был осужден какими бы то ни было юридическими инстанциями Франции или других стран».

Таким образом, продолжил Сычев, французский суд опроверг заявления бывшего прокурора города Hиццы, который публично и бездоказательно обвинил Керимова в отмывании денег.

Эти необоснованные обвинения не только стали причиной существенного ущерба личной и деловой репутации Керимова, но и повлекли за собой санкции со стороны OFAC по отношению к нему, отметил адвокат.

