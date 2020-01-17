Помощник Керимова опроверг наличие у сенатора зарубежного гражданства

Появившиеся сообщения о якобы имеющихся у члена Совета Федерации от Республики Дагестан Сулеймана Керимова вида на жительство во Франции и/или гражданства Мальты не соответствуют действительности. Об этом заявил парламентский помощник сенатора Алексей Красовский.

«Сулейман Керимов не имеет и никогда не имел гражданства, вида на жительства либо иного гражданского статуса ни в одной из зарубежных стран», — отметил Красовский.

Также он опроверг информацию о якобы наличии у Керимова деловых отношений с украинскими бизнесменами, в частности с Сергеем Курченко. «Как член Совета Федерации Сулейман Керимов не ведет бизнес-деятельности и тем более не имеет никаких экономических связей с украинскими бизнесменами. Любые публикации на данную тему являются абсолютным фейком и остаются на совести их авторов и распространителей», — заявил помощник сенатора.

Днем ранее стало известно о том, что правительство Мальты обнародовало список лиц, получивших мальтийское гражданство в 2018 году. В списке обладателей «золотых паспортов» значится около десяти человек с именами известных российских граждан.

Программа «Гражданство в обмен на инвестиции» действует на Мальте с 2013 года. Для получения паспорта не нужно проживать на территории острова, но необходимо внести 650 тысяч евро в национальный инвестфонд, вложить еще 150 тысяч в мальтийскую экономику и купить недвижимость в стране.

