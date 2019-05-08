Защита Керимова не нашла связи между сенатором и «делом Керимова»

Рассматриваемое в суде дело, касающееся продавца расположенной на мысе Антиб виллы Hier, ни под каким предлогом не может называться «делом Керимова». Такое заявление сделал адвокат российского сенатора Сулеймана Керимова Никита Сычев, комментируя постановление от 27 апреля 2019 года о следственной проверке действий судебного администратора по «делу Керимова», передает «Прайм». Оно, как отметил представитель защиты, является «делом Боргетти» (продавца виллы), «который, по всей видимости, не задекларировал в налоговых органах свои доходы».

По словам Сычева, ликвидацией бизнеса Боргетти занимался его адвокат, а вел ее судебный администратор, и именно его действия, согласно вышеуказанному постановлению, должны теперь пройти проверку.

Адвокат также сообщил, что Керимову вменялось в вину недонесение до налоговых органов информации о доходах Боргетти. Это обвинение, по его словам, было оспорено в Апелляционном суде, и в результате суд сократил размер наложенного на Керимова залога до 5 миллионов евро.

Сычев также подчеркнул, что «ни на одном этапе следствия господин Керимов не был уличен ни в отмывании 750 миллионов евро, ни в перевозке чемоданов с 20 миллионами евро в каждом, и что все обвинения, касающиеся пресловутого отмывания денег, были с него сняты».

