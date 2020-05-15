Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 17 тысяч

На Украине число зараженных коронавирусом, по данным на 15 мая, превысило 17 тысяч человек. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

В стране зафиксировано 17 330 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, за последние сутки выявлено 483. С начала эпидемии скончались 476 пациентов, выздоровели 4 473. С начала года в Центр общественного здоровья поступило 43 842 сообщения о подозрении на коронавирус.

На первом месте среди регионов по числу зараженных находится Черновицкая область (2 600 человек). Далее идут Киев (2 068) и Ивано-Франковская область (1 188).

Накануне сообщалось, что Украина поставила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса — 427 человек за сутки. «Впервые за время пандемии количество выздоровевших превысило количество новых заболевших», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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