Рекорд по числу выздоровевших от коронавируса зафиксировали на Украине

Число выздоровевших от коронавируса на Украине впервые превысило количество новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Интерфакс-Украина».

«За предыдущие сутки коронавирусом заболели 422 человека. При этом было рекордное количество выздоровевших — 427 человек. Впервые за время пандемии количество выздоровевших превысило количество новых заболевших», — констатировал министр.

Ранее 14 мая главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко перечислил критерии для ослабления карантина в стране. Он рассказал, что работу общественного транспорта, метро и междугородние перевозки могут восстановить в начале июня.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 16 847 человек, 456 пациентов умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 4,4 миллиона человек; почти 300 тысяч скончались, более 1,6 миллиона излечились.

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