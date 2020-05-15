В России ответили на обвинения НАТО в информационной атаке на Запад

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич ответил на обвинения НАТО в информационной атаке на Запад со стороны России и Китая. Свое мнение он высказал в эфире НСН.

Клинцевич отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг делает необдуманные и недостоверные заявления, основанные на недостоверной информации и на данных «не совсем здоровых людей», в том числе, о якобы сокрытии числа жертв коронавируса в России.

«Это все элементы психологического давления в информационной войне, которую против нас ведут давно <...> Это уже их безумие в агонии, которую они сегодня переживают. Эти люди живут во лжи. Они знают, что с них никто не спросит, и они останутся безнаказанными», — заявил сенатор.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай занимаются информационными атаками на страны Запада с целью дестабилизировать их в условиях пандемии коронавируса. Он указал, что дезинформацию распространяют не только официальные лица РФ и КНР, но и скрытые источники. Он считает, что цель этого воздействия — увеличение своего влияния среди стран НАТО и дестабилизация мирового порядка.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее ответил на схожие обвинения со стороны Евросоюза: он отметил, что в них нет ни одного примера дезинформации с российской стороны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!