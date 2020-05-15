Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Больше всего случаев заражения коронавирусом за последние сутки выявлено в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Нижегородской области, их называет оперативный штаб в Telegram-канале.

В Москве зарегистрировано 4748 новых фактов заражения, в Подмосковье — 945, в Петербурге — 541, в Нижегородской области — 307. Не менее ста инфицирований за 24 часа произошло в Ямало-Ненецком округе (115), Саратовской (113), Тульской (105), Свердловской (104), Ивановской (101), Челябинской (100) областях.

Меньше всего новых пациентов с COVID-19 появилось на Сахалине (один), в Республике Алтай и Ненецком округе (по двое), Севастополе (трое) и в Еврейской области (четверо).

Всего в стране за день стало на 10,5 тысячи зараженных больше. Общее число инфицированных составило 262,8 тысячи. 2418 человек умерло, еще 58,2 тысячи поправилось. Россия находится на втором месте по числу положительных тестов на коронавирус в мире.

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