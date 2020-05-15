Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 262 тысячи. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226.

Ранее сообщалось, что в мире общее число заразившихся коронавирусом к утру 15 мая превысило 4,44 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 95,1 тысячи человек.

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