Италия откроет границы

Власти Италии приняли решение открыть границы на въезд и выезд из страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянские СМИ.

Правительство планирует снять ограничения с 3 июня. Как отмечают журналисты, это будет означать серьезное ослабление одних из самых жестких карантинных мер, введенных различными странами мира из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, с 3 июня гражданам разрешат свободно перемещаться по стране. Итальянские регионы выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на поэтапном возвращении к нормальной жизни для предотвращения второй волны эпидемии в стране.

Согласно последним данным, более чем каждый второй пациент с подтвержденным коронавирусом в Италии излечился. Всего за время эпидемии в стране выявили 223,9 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2. При этом официальное число выздоровевших составляет 120,2 тысячи человек. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, составляет 31,6 тысячи.

Всего в мире зафиксировано более 4,5 миллиона инфицированных. Известно о 307,5 тысячи смертей — большая часть из них, 87,5 тысячи, приходится на США — и более 1,6 миллиона вылечившихся пациентов.

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