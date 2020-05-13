Вылечился каждый второй зараженный коронавирусом итальянец

Более чем каждый второй пациент с подтвержденным коронавирусом в Италии излечился. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Всего за время эпидемии в стране выявили 222,1 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2. При этом официальное число выздоровевших составляет 112,5 тысячи человек. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, составляет 31,1 тысячи.

Борьбу с эпидемией в Италии поддерживали российские военные: они находились в стране более месяца, помогали с госпитализацией и уходом за больными, а также доставили необходимое оборудование и медикаменты.

Всего в мире зафиксировано более 4,3 миллиона инфицированных. Известно о 294 тысячах смертей — большая часть из них, 82 тысячи, приходится на США — и более 1,5 миллиона вылечившихся пациентов.

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