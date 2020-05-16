Умерла самая толстая и счастливая кастрированная рысь

Самец рыси по имени Руфус, которого называли самым толстым в Германии, умер в баварском зоопарке Schweinfurt Zoo. Об этом пишет Deutsche Welle.

В последние месяцы жизни у хищника начались проблемы с сердцем, кроме того, он испытывал проблемы с дыханием. Несмотря на уход со стороны сотрудников зоопарка, состояния Руфуса ухудшалось все сильнее. В связи с этим руководство решило усыпить животное, чтобы «прекратить его страдания».

Руфус стал знаменитым в соцсетях в 2018 году из-за своего лишнего веса. Масса рыси достигла 43 килограммов, при этом в среднем его сородичи весят от 16 до 30 килограммов. Таблоид The Sun опубликовал заметку о кошке, описав его счастливую жизнь после кастрации. В статье была фотография Руфуса, сидящего на пятой точке, которая разлетелась на мемы.

Хищник начал полнеть в 2015 году. Тогда он получил травму лапы. В 2020-м, благодаря диете и специальным упражнениям, Руфус немного похудел, однако это не позволило ему избежать проблем со здоровьем. Самец умер в марте, однако зоопарк сообщил о случившемся только сейчас.

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