Толстая ехидна попала под машину и отделалась парой ушибов благодаря жиру

Толстая ехидна в австралийском городе Хобарт, Тасмания, попала под машину и была доставлена в приют для диких животных Bonorong. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 29 января, сотрудники приюта опубликовали в Facebook фотографии упитанной ехидны по кличке Элеанор. Благодаря толстому слою жира животное практически не пострадало в результате ДТП и отделалось парой незначительных ушибов.

«Возможно, это самая толстая ехидна, которую мы когда-либо видели», — прокомментировали свое сообщение представители приюта.

Любители дикой природы отреагировали на пост. Одна из пользовательниц пошутила, что автомобиль, должно быть, разбит вдребезги в результате несчастного случая. «Это я после поедания 36 индийских блюд на вынос и просмотра двух сезонов сериалов на Netflix», — написал другой комментатор.

В приюте сообщили, что ехидну отпустили обратно в дикую природу.

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