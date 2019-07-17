Толстый пес провалился сквозь потолок и рассмешил пользователей сети

Жительница шотландского округа Аргайл-энд-Бьют, Великобритания, обнаружила своего пса на шкафу после того, как он провалился сквозь потолок. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

Саманта Стирлинг (Samantha Stirling) гостила в доме у родителей и неожиданно услышала громкий звук со второго этажа. Она испугалась, что ее годовалый английский бульдог по кличке Кива (Keeva) упал с лестницы, и поспешила наверх.

Как оказалось, пес залез на чердак в поисках игрушек и из-за лишнего веса провалился сквозь потолок. Ошарашенная Стирлинг сняла удивленного пса на видео и выложила в социальные сети. За несколько дней ролик набрал больше миллиона просмотров и несколько тысяч комментариев. Пользователи нашли ситуацию забавной.

Теперь девушке придется оплатить ремонт в доме родителей. Стирлинг добавила, что планирует посадить питомца на диету.

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