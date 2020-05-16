Трамп потерял вкус к торговой сделке США и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял вкус к американо-китайской торговой сделке. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами, передает ТАСС.

Один из журналистов спросил, почему Трамп не хочет разговаривать с председателем Китая Си Цзиньпином. Американский лидер ответил, что КНР тратит очень много в рамках торговой сделки, однако глава США потерял к ней вкус.

Его также спросили, готов ли он вернуть ряд таможенных пошлин на китайские товары. В ответ Трамп заявил, что не готов сейчас про это говорить. «Могу сказать, что Китай покупает много наших товаров», — сказал Трамп, напомнив, что в скором времени после заключения первой фазы соглашения Китай сообщил о вспышке коронавируса в стране. «Так что мы не в восторге», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем. По информации проправительственной китайской газеты The Global Times, неназванные советники предполагают, что китайские власти вновь рассматривают возможность признания торговой сделки с США недействительной и обсуждения более выгодных для Поднебесной условий. Однако Трамп заявил, что не заинтересован в этом.

Согласно условиям первой фазы торговой сделки, в ближайшие два года Пекин должен закупить американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов, в то время как Вашингтон согласился начать поэтапное снижение тарифов на китайскую продукцию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!