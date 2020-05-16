Российский медик описал состояние после лечения коронавируса антителами донора

Российский врач Дмитрий Ильин описал состояние после переливания плазмы крови вылечившегося от коронавируса донора. Его обращение опубликовала «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Заразившийся коронавирусной инфекцией заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Городской больницы №40 в Санкт-Петербурге стал первым пациентом, которого вылечили от COVID-19 с помощью переливания плазмы крови.

По его словам, улучшение наступило уже на второй день. «[Я] почувствовал состояние облегчения, наладилась сатурация (насыщение крови кислородом — прим. "Ленты.ру"), появились силы и снизилась интоксикация», — поделился он. На следующий день его перевели из реанимации в стационар, а еще спустя сутки выписали из больницы.

«Заболевание COVID-19 с двусторонней пневмонией — это очень тяжелое заболевание и лучше всего останавливать его на ранних этапах. Методики, которые использовались в лечении моего заболевания, универсальные. И также была перелита плазма от пациента, который перенес уже данное заболевание», — рассказал Ильин, поблагодарив врачей за лечение.

Материалы по теме «Самая ужасная смерть — это смерть от удушья» Почему коронавирус так опасен и когда закончится эпидемия? Отвечает врач

15 мая в Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан. Первый опыт лечения показал эффект у восьми пациентов из 20. Однако у пациентов в крайне тяжелом состоянии эффекта не было.

По состоянию на 16 мая в России выявлено 262 843 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 10 598 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек. За весь период скончались 2 418 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!