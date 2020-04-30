Российский академик рассказал о неоднозначном способе лечения коронавируса

Эффективность применения плазмы крови вылечившихся от коронавируса пациентов для лечения инфекции неоднозначна. Этот способ лечения оценил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, академик РАН Евгений Шляхто, передает «Интерфакс».

«Мы сегодня, имея опыт других стран, знаем, что не любая плазма является эффективной», — отметил ученый. Он подчеркнул, что антитела появляются только у 30-40 процентов выздоровевших, а механизмы действия плазмы не совсем понятны.

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Шляхто добавил, что планирует провести научные исследования, в рамках которых будет проведен забор плазмы выздоровевших с последующим тестированием на наличие нейтрализующих коронавирус антител. «Образцы, которые покажут соответствие требованиям, могут быть дальше использованы для лечения [пациентов в рамках исследований]», — уточнил академик.

Реализовать новый подход к лечению заразившихся коронавирусом планируется «где-то в середине мая», сказал Шляхто.

По состоянию на 30 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 106 тысяч. За сутки заразились более 7 тысяч человек. За все время с начала эпидемии умерли 1073 пациента с коронавирусом, еще 11 619 — выздоровели.

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