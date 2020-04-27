Раскрыты первые результаты лечения коронавируса антителами в России

Столичные врачи раскрыли первые результаты лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

По ее словам, медики зафиксировали улучшение состояния пациентов, которым переливали кровь, содержащую антитела к вирусу. У таких граждан заболевание протекает в более легкой форме и без побочных эффектов.

Ракова напомнила, что лечение плазмой применяется только больным в критическом состоянии. «Плазмы нам будет не хватать, поэтому мы будем надеяться, что у нас с каждым днем будет увеличиваться количество и выздоровевших, и количество доноров этой плазмы», — резюмировала она.

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Ранее сообщалось, что у каждого пятого доктора, работающего с COVID-положительными пациентами, выявлены антитела. Средний показатель составил 21 процент от всех участников анализа. Отмечалось, что в дальнейшем система выявления антител позволит получать препараты иммуноглобулина или плазмы.

Число зараженных в России достигло 87 147. За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 794 человека, 7346 пациентов вылечились.

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