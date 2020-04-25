Российский ученый назвал особенность коронавируса

Академик РАН Сергей Недоспасов заявил, что не сомневается в возможности создания средств от новой коронавирусной инфекции. Он поделился своим мнением по этому вопросу в интервью Russia Today.

«Пока в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины, — отметил Недоспасов. — Но на это уйдут месяцы, а на полноценные испытания — больше года». При этом академик признал, что у коронавируса SARS-СoV-2 есть ряд не до конца понятых особенностей — в частности, его высокая контагиозность (заразность).

Недоспасов не исключает, что некоторые существующие лекарства для борьбы с другими РНК-содержащими вирусами способны помочь и против новой коронавирусной инфекции.

Он усомнился в перспективности переливания пациентам плазмы крови людей, которые уже переболели COVID-19 и выработали антитела (в России этот метод лечения COVID-19 стали применять с апреля). Хотя переливание способно помочь больным или людям из группы риска, оно, в отличие от вакцины, не защитит от повторного заражения в будущем. «У антител из перелитой плазмы есть ограниченное время жизни в организме, и это обстоятельство снижает перспективность такого подхода для профилактики», — пояснил академик.

Недоспасов выразил осторожную надежду на то, что после эпидемии новой коронавирусной инфекции улучшатся финансирование, качество образования и уровень фундаментальной науки в области иммунологии, а в аптеках станет меньше неработающих лекарств с приставкой «иммуно-».

Сергей Недоспасов возглавляет лабораторию молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта. Кроме того, он является заведующим кафедрой иммунологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и руководит направлением «Иммунобиология и биомедицина» НТУ «Сириус».

Ранее сообщалось, что в Китае началась вторая стадия клинических испытаний рекомбинантной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на основе аденовирусного вектора, разработанной группой исследователей под руководством эпидемиолога Чэнь Вэй из пекинской Военно-медицинской академии. Безопасность вакцины уже подтверждена, а в ближайшие недели будет проверена ее эффективность.

По последним данным, 25 апреля в мире выявлено 2,87 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 200,6 тысячи человек, 823,3 тысячи человек выздоровели. В России выявлено 74,6 тысячи случаев заражения, погиб 681 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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