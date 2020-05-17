Число умерших россиян с коронавирусом превысило 2,6 тысячи

Число умерших россиян с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии превысило 2,6 тысячи. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки скончались 94 человека с коронавирусом. Общее количество умерших пациентов — 2631.

Всего в России выявлено 281 752 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии выздоровели 67 373 человека.

Накануне, 16 мая, вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром. По ее словам, в России уровень летальности от вируса в 7,5 раза меньше общего мирового.

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