Россиян попугают хоррором о бабе Яге и звездой «Ходячих мертвецов» на байке

Онлайн-кинотеатр Okko покажет выступление знаменитого оркестра musicAeterna и его создателя, дирижера Теодора Курентзиса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Оркестр исполнит финал третьей симфонии австрийского композитора Густава Малера. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть выступление 17 мая.

Утром, в 10:00, Okko предлагает кардиотренировку для всех возрастов в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — кулинарная лекция Марты Стюарт, в которой та раскроет удивительные рецепты выпечки от известных пекарей-экспертов.

Днем, в 14:00 — документальный сериал «По следам диких животных с Кейси Андерсоном», в котором фотограф и специалист по поведению диких животных Кейси Андерсон расскажет о своих наблюдениях за зверьми со всего мира. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют шоу-лекцию «Происхождение вещей», в которой объясняется происхождение наиболее значимых и привычных для современного человека вещей.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть концерт musicAeterna. В 21:00 — телешоу «По дороге с Норманом Ридусом» со звездой сериала «Ходячие мертвецы», который путешествует по Соединенным Штатам на мотоцикле. В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть фильм ужасов «Яга. Кошмар темного леса», в котором уживаются славянская мифология и страх перед новыми технологиями.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

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