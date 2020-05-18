Россиянин выпал из окна больницы для зараженных коронавирусом и умер

В Москве 49-летний россиянин выпал из окна шестого этажа перинатального центра московской больницы №67, который перепрофилировали для лечения зараженных коронавирусом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина умер от полученных травм. Обстоятельства происшествия выясняются.

2 мая стало известно, что врач скорой помощи из Воронежской области выпал из окна Новоусманской больницы — там он работал. В результате падения он получил перелом основания черепа, его госпитализировали в реанимацию. В конце апреля медик записал видеообращение, в котором жаловался, что его заставляют работать после обнаружения у него коронавируса. Он также сообщил, что медикам не выдают средства защиты и не проверяют на наличие инфекции. В областном департаменте здравоохранения эти заявления назвали фейками.

В тот же день стало известно, что в Красноярском крае умерла исполняющая обязанности главврача краевого госпиталя для ветеранов войн. Она выпала из окна днем 25 апреля во время совещания с главой регионального Минздрава Борисом Немиком. Женщина выступала против перепрофилирования больницы для пациентов с коронавирусом.

В России за последние сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране зарегистрировано 290 678 случаев заражения во всех регионах, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.

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