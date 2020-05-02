Выпавшая из окна главврач российской больницы умерла

Исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, выпавшая из окна в конце апреля, умерла. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

По его данным, женщина скончалась накануне, 1 мая. «В течение недели она находилась в реанимации больницы скорой медицинской помощи, врачи боролись за ее жизнь», — говорится в сообщении ведомства.

Минздрав выразил соболезнования родственникам Непомнящей и пообещал оказать им необходимую помощь.

Там рассказали, что Непомнящая более 20 лет работала в системе здравоохранения Красноярского края, занимала руководящие должности в структурах по организации медпомощи населению Красноярска и других населенных пунктов.

Врач выпала из окна днем 25 апреля, во время селекторного совещания с главой Минздрава Красноярского края Борисом Немиком. На нем якобы обсуждалось перепрофилирование больницы для пациентов с коронавирусом, против чего выступала Непомнящая. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

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