Зараженный коронавирусом муж узнал о смерти жены, отказался от лечения и умер

Муж и жена из пригорода английского города Саутгемптон, графство Гэмпшир, умерли в один день в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание The Mirror.

90-летний Билл Дартнолл и его 81-летняя жена Мэри прожили в браке 63 года. Билл 40 лет работал трубочистом, а Мэри была пчеловодом. В апреле Мэри потеряла сознание дома, ее госпитализировали. Тест на коронавирус показал положительный результат. Через несколько дней Билла хватил удар, и его доставили в ту же больницу, где у него также диагностировали COVID-19.

Несмотря на оказываемую Мэри медицинскую помощь, она скончалась. Когда Биллу сообщили о ее смерти, он отказался от лечения и снял с себя кислородную маску. Через несколько часов он умер во сне.

У пары остались две дочери — Розмери и Энн. «Возможно, он не хотел жить без мамы. Они были такой парой, что трудно представить кого-то одного из них без другого», — сказала Розмери.

Ранее сообщалось, что супруги-долгожители из американского штате Висконсин заразились коронавирусом и скончались в один день, держась за руки. Они были женаты 73 года.

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